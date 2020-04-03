В Таиланде могут ужесточить комендантский час. РИА

Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча серьезно думает о введении в стране "24-часового комендантского часа" в целях борьбы с эпидемией коронавируса, заявила пресс-секретарь правительства страны Нарымон Пиньосинват.

Принятое ранее постановление о введении комендантского часа с 22.00 по 4.00 вступает в силу в стране в пятницу вечером.

"Премьер-министр серьезно думает на тему введения 24-часового комендантского часа. Все будет зависеть от динамики роста количества заражений в последующие семь дней и от сознательности граждан в поддержании социальной дистанции и соблюдении домашнего режима самоизоляции", - сказала пресс-секретарь, выступая в выпуске новостей телеканала "Тхаи Рат ТВ".

На пятницу 3 апреля в Таиланде зарегистрированы с начала эпидемии 1 978 заболевших, выздоровели 581 человек, скончались 19 человек.