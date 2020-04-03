Заявление КГД о растаможивании приобретенных в 2019 году, но не ввезенных в Армению автомобилей
Комитет государственных доходов сообщает, что те граждане, которые в 2019 году приобрели транспортные средства, однако по разным причинам не успели ввезти их в Республику Армения и растаможить по действующим ставкам, до 23:59 6 апреля должны обратиться в КГД на электронный адрес: [email protected]
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Армении, на указанный электронный адрес необходимо отправить следующие данные:
документы на приобретение автомобиля
автомобильный VIN код (для идентификации)
имя, фамилия владельца автомобиля
контактный номер.
Проблема будет изучена только при надлежащем представлении необходимых документов.
В случае представления данных после указанного срока, все эти случаи не будут рассматриваться.
Важно подчеркнуть, что возможность растаможивания по действующим ставкам 2019 г. будет рассматриваться только для автомобилей с левосторонним рулем.
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