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Заявление КГД о растаможивании приобретенных в 2019 году, но не ввезенных в Армению автомобилей

Заявление КГД о растаможивании приобретенных в 2019 году, но не ввезенных в Армению автомобилей

Комитет государственных доходов сообщает, что те граждане, которые в 2019 году приобрели транспортные средства, однако по разным причинам не успели ввезти их в Республику Армения и растаможить по действующим ставкам, до 23:59 6 апреля должны обратиться в КГД на электронный адрес: [email protected]

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД Армении, на указанный электронный адрес необходимо отправить следующие данные:

 документы на приобретение автомобиля

автомобильный VIN код (для идентификации)

имя, фамилия владельца автомобиля

контактный номер.

Проблема будет изучена только при надлежащем представлении необходимых документов.

В случае представления данных после указанного срока, все эти случаи не будут рассматриваться.

Важно подчеркнуть, что возможность растаможивания по действующим ставкам 2019 г. будет рассматриваться только для автомобилей с левосторонним рулем.


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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