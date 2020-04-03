На баграташенском КПП ведутся работы по сокращению скоплений машин: КГД

Комитет государственных доходов сообщает, что в марте, в связи с погодными условиями, КПП Верхний Ларс в основном был закрыт.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении, в результате образовалось значительное скопление транспортных средств, перевозимых из Армении в страны-члены ЕАЭС или в третьи страны.

“На баграташенском пропускном пункте границы Армения-Грузия скопилось 800 грузовых автомобилей и также автомобили уже прибывшие на территорию Грузии. Данные транспортные средства зарегистрированы как в Армении, так и в других странах. После открытия КПП “Верхний Ларс” на границе Грузия-РФ он начал интенсивно работать”.

Соответствующие органы Грузии составляют колонны по 30 автомобилей и с периодичностью в несколько часов организуют их переезд через территорию Грузии в соответствующем сопровождении до переходного пункта Верхнего Ларса.

Таможенные органы Армении в режиме 24/7 находятся в оперативной связи с коллегами из соответствующих органов Грузии и Российской Федерации. Ведутся работы по сокращению скоплений как на территории Армении, так и на территории Грузии и по оперативному урегулированию возникающих проблем.

В настоящее время дорога через Грузию, ведущая к КПП Верхний Ларс, закрыта по причине неблагоприятных погодных условий”, - говорится в сообщении КГД.