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Кабмин Украины оставил открытыми только 21 пункт пропуска на границе. ТАСС

Кабмин Украины оставил открытыми только 21 пункт пропуска на границе. ТАСС
Правительство Украины в связи с пандемией коронавируса приняло решение оставить открытыми только 21 пункт пропуска через государственную границу, все взъезжающие в страну должны будут проходить карантин в течение двух недель. Об этом в пятницу сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"С целью защиты от коронавируса мы продолжаем меры по защите наших внешних границ. Остается работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - отметил он в видеообращении.
Премьер добавил, что "также вводится обязательное размещение на карантин сроком на 14 дней для всех без исключения лиц, которые прибывают на Украину". Исключение из правила об обязательном размещении на карантин коснется только дипломатов, членов международных организаций, воздушных и морских судов в случае, если они не несут опасности распространения коронавируса.

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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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