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Оперный театр представит в режиме онлайн “Волшебную флейту” Моцарта

Оперный театр представит в режиме онлайн “Волшебную флейту” Моцарта

Национальный академический театр оперы и балета им. А. Спендиаряна, который в эти дни в онлайн режиме показывает видеозаписи многочисленных оперных и балетных спектаклей, 3 апреля в 19:00 на официальной странице театра в Facebook представит оперу Моцарта “Волшебная флейта”.

Как передает «Арменпресс», видеозапись будет доступна в течение 24 часов.

Автором постановки “Волшебная флейта” является известный итальянский режиссер Паоло Мичике. Он пользуется большой популярностью во всем мире и ставит спектакли во многих театрах.

“Волшебная флейта” насыщена световыми и лазерными эффектами.

В спектакле заняты Липарит Аветисян, Перч Каразян, Асмик Торосян, Зограб Зограбян, Джульетта Алексанян, Мери Аветисян, Ким Саркисян и другие.


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