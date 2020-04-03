Роберт Кочарян из больницы переведен в УИУ “Ереван-Кентрон”

Сегодня утром после стационарного лечения в медицинском центре “Эребуни” второй президент Армении Роберт Кочарян был переведен в уголовно-исполнительное учреждение “Ереван-Кентрон”.

Об этом «Арменпресс» стало известно из заявления, распространенного адвокатской группой Кочаряна.

“Врачи зафиксировали динамику в состоянии его здоровья, однако констатировали, что Роберт Кочарян на данный момент нуждается в постоянном контроле врача и в дальнейшем лечении.

Адвокатская группа обсуждает целесообразность перевода Роберта Кочаряна в УИУ в создавшейся эпидемиологической ситуации и безопасность его здоровья. На данный момент есть и необходимость изучения медицинских документов.

Уже известно, что в системе СК есть подтвержденные случаи коронавирусной инфекции, тесты не делаются в достаточном количестве. Учитывая это, адвокаты считают, что в подобных условиях состояние здоровья Роберта Кочаряна не позволяет содержать его в УИУ, сотрудники которого еще не протестированы на коронавирус.

“Считаем необходимым подчеркнуть, что адвокатская команда не опубликует подробной информации о состоянии здоровья Роберта Кочаряна и медицинского заключения, так как это очень личная информация и медицинская тайна”, - говорится в сообщении.