Папа Римский призвал всем вместе помолиться за представителей СМИ

Папа Римский Франциск призвал всем вместе помолиться за представителей СМИ, осуществляющих свою работу в дни свирепствования пандемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Папа Римский написал в своем микроблоге в Twitter.

“Давайте вместе помолимся за всех тех, кто работает в средствах массовой информации, которые трудятся, чтобы донести до нас информацию, чтобы люди не оказались бы в полной изоляции, за тех, кто обучает наших детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время изоляции”, - написал Папа Франциск.

Число больных коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 954 тысячи человек. Число погибших превысило 48 000 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.