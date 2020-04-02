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Папа Римский призвал всем вместе помолиться за представителей СМИ

Папа Римский призвал всем вместе помолиться за представителей СМИ

Папа Римский Франциск призвал всем вместе помолиться за представителей СМИ, осуществляющих свою работу в дни свирепствования пандемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом Папа Римский написал в своем микроблоге в Twitter.

“Давайте вместе помолимся за всех тех, кто работает в средствах массовой информации, которые трудятся, чтобы донести до нас информацию, чтобы люди не оказались бы в полной изоляции, за тех, кто обучает наших детей. Мы молимся за всех, кто помогает нам выжить в это время изоляции”, - написал Папа Франциск.

Число больных коронавирусной инфекцией нового типа COVID-19 в мире превысило 954 тысячи человек. Число погибших превысило 48 000 человек. У 95% инфицированных болезнь протекает в легкой форме, у 5% - в тяжелой.


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БелТА


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