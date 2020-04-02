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На призыв Арсена Торосяна откликнулись 31 врач медучреждений, подведомственных мэрии Еревана

На призыв Арсена Торосяна откликнулись 31 врач медучреждений, подведомственных мэрии Еревана

На призыв министра здравоохранения Армении о записи медицинского персонала для переквалификации (врачей, медсестер, младших медработников) в связи с инфекцией коронавируса откликнулись 31 медработник подведомственных мэрии Еревана медучреждений, в том числе 22 врача, 8 медсестер, 1 младший медработник.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.


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БелТА


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