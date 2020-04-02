Апрельская война как крах азербайджанской политики силы и угрозы силой

В ночь на 2 апреля 2016 года Азербайджан предпринял широкомасштабное наступление на Республику Арцах сразу в трех направлениях – южном, юго-восточном и северо-восточном. Армии обороны Арцаха удалось пресечь наступление и перейти к контратакующим действиям. В полдень 5 апреля в Москве была достигнута устная договоренность о прекращении огня между начальниками генштабов Вооруженных сил Армении и Азербайджана.

Понесенные Азербайджаном в ходе боевых действий 2-5 апреля материальные и человеческие потери существенно превысили потери Армии обороны Арцаха.

Несмотря на значительность вовлеченных Азербайджаном в боевые действия ресурсов как в плане численности войск, так и военной техники, в том числе приобретенной в последние годы, Вооруженным силам этой страны не удалось выполнить поставленную задачу. А именно: выйти в оперативную глубину обороны противникаивоенным путем добиться перелома в процессе урегулирования конфликта. Грамотные оборонительные и контратакующие действия Армии обороны Арцаха обрекли Азербайджан на стратегическое поражение.

Вооруженная агрессия против Республики Арцах в апреле 2016 года стала наиболее масштабным проявлением реализуемой Азербайджаном на самом высоком уровне политики армянофобии после достигнутого в мае 1994 года соглашения о прекращении огня в зоне конфликта.

2 апреля, пытаясь оправдать наступление, Ильхам Алиев в ходе заседания Совета Безопасностизаявил: «Все конфликты должны найти решение на основе одного принципа. Принцип самоопределения народов не должен нарушать территориальной целостности стран, именно это диктует Хельсинкский Заключительный акт».

Данное заявление также свидетельствует о том, что Азербайджан в своей стратегии придает первостепенное значение именно военному фактору.

И хотя ценой больших потерь как в живой силе, так и военной техники Азербайджану удалось в ходе четырехдневных военных действий занять ряд боевых позиций в северном и южном направлении, однако ВС этой страны так и не смогли выполнить поставленную перед ними задачу. В результате контрнаступления Армии обороны Арцаха удалось вернуть утерянные позиции и предотвратить возможный главный удар, запланированный Баку на центральном направлении.

Следствием эффективных действий армянских сил стало то обстоятельство, что именно на центральном направлении – к Акна (Агдаму), в условиях пресечения наступления ВС Азербайджана министр обороны Гасанов 4 апреля дал указание своей армии готовиться к нанесению тяжелых ударов по Степанакерту и другим армянским населенным пунктам.

В тот же день, 4 апреля, на северо-восточном направлении ВС Азербайджана впервые применили в военных действиях тяжелую огнеметную систему ТОС-1А. В ход были пущены также БМ-21 «Град» и более дальнобойные системы залпового огня БМ-30«Смерч».

Анализ боевых действий первого дня показывает, что азербайджанские ВС избрали тактику быстрого прорыва с использованием мобильных групп специального назначения. В частности, на севере, в направлении села Талиш, были брошены силы отдельной армейской бригады специального назначения 052. И хотя на начальной стадии им удались диверсионные проникновения, впоследствии бригада попала в окружение и потеряла более 30 военнослужащих, в том числе – из среднего и высокого офицерского состава.

В результате провала попытки слаженных действий групп специального назначения с общевойсковыми армейскими подразделениями тактика обеспечения прорывапутем внезапного нападения потерпела неудачу. Крах избранной стратегии вынудил Азербайджан прибегнуть к тяжелой артиллерии и тем самым перенести боевые действия в разряд позиционных. С другой стороны, не удалась и попытка эффективного использования указанных выше систем, в частности, РСЗО «Смерч».

Такое развитие событий заставило Баку пойти на перемирие: после достигнутой в Москве 5 апреля устной договоренности о прекращении огня между начальниками генштабов ВС Армении и Азербайджана широкомасштабные военные действия были остановлены. Агрессия Азербайджана против Арцаха была пресечена.

Азербайджанская сторона так и не сообщила точных и окончательных данных о своих потерях, как обычно, скрывая эти сведения. Однако изучение альтернативных открытых источников позволило прийти к выводу, что ВС Азербайджана потеряли в боевых действиях как минимум 93 военнослужащих. На северном, мартакертском, направлении число жертв составило по меньшей мере 70, в южном, физулинском, - минимум 22. Отметим, что значительная часть смертейпришлась на бойцов отрядов специального назначения.

В реальности потерь у Азербайджана было больше, что и подтвердилось в ходе пресс-конференции представителя Госдепартамента США 16 мая 2016 года. Ссылаясь на данные своего ведомства, он заявил, что общее число потерь с обеих сторон составляет 350. Было также отмечено, что Азербайджан понес много потерь, в том числе – в сравнении с Арменией.

Согласно сведениям Армии обороны, у Азербайджана было также гораздо больше потерь в военной технике, нежели было заявлено. В том числе – 24 танка, 1 тяжелый огнемет ТОС-1А, 1 БМП, 6 бронемашин, 1 инженерная машина, 1 РСЗО «Град», 2 вертолета (Баку признает потерю только одного), 12 беспилотных летательных аппаратов.

В период 2-5 апреля, по данным Армии обороны Арцаха, погибло 64 военнослужащих и 13 ополченцев. Потери в военной технике составили14 танков (6 из которых были отремонтированы и возвращены в строй), 4 БМП, 1 самоходная зенитная станция «Шилка».

Согласно армянской стороне, территориальные потери составили в целом порядка 800 га, что отметил в своем выступлении и президент Армении Серж Саргсян. Между тем, азербайджанская сторона утверждает, что ВС этой страны заняли более 2000 га территории.

Сотрудник Института Кавказа Грант Микаелян в опубликованной на сайте Kavkaz-uzel.euстатьепишет, что анализ карт приводит к выводу о том, что Арцах потерял в общей сложности 9,93 кв.км, или 993 га (согласно Микаеляну, первоначальная оценка территориальных потерь армянской стороны составляла 795 га). В любом случае нужно отметить, что эти данные неточны, сделаны на основе изучения карт и могут в определенной степени различаться.

Также отметим, что вся территория Арцаха составляет сегодня около 11 500 кв.км, а указанные 800-900 га, или 8-9 кв.км, составляют примерно 0,07% от общей площади. Понятно, что на фоне столь крупногососредоточения военной техники и живой силы такие относительно незначительные территориальные приобретения не могут считаться «успехом».

В течение всего периода апрельских военных действий Азербайджан многократно нарушал как свои обязательства перед международным сообществом, так и целый ряд международных конвенций. В частности, в селе Талишазербайджанские военные жестоко убили мирных жителей Валерия Халапяна, его жену и 92-летнюю Марусю Халапян, осквернив их тела. Вследствие артиллерийских ударов ВС Азербайджана в селе Зораван (НеркинЧартар) возле школы погиб 12-летний Вагаршак Григорян и были ранены еще двое детей.

Кроме того, согласно опубликованному в 2016 году докладу Защитника прав человека (Омбудсмена) Арцаха, 90% армянских военнослужащих, оказавшихся в зоне контроля Азербайджана, были казнены, их тела изуродованы. В том числе отмечены случаи отсечения конечностей как после смерти, так и при жизни. Зафиксировано три случая обезглавливания.

В сети Интернет были размещены видеокадры, на которых запечатлено, как азербайджанские военнослужащие демонстрируют голову убитого военнослужащего Армии обороны,езида по национальности КярамаСлоянажителям азербайджанских сел, гордясь своим «геройством». Спустя некоторое время на сайте президента Азербайджана была опубликована фотография, на которой видно, как глава страны награждает совершившего это «геройство» военнослужащего.

Все это наглядно доказывает, что взявший на вооружение политику силы Азербайджан не только нарушает взятые им на себя международные обязательства, но на самом высоком государственном уровне поощряет расизм и военные преступления, что и было убедительно продемонстрировано во время Апрельских боевых действий. Апрельская война 2016 года вновь доказала, что безопасность народа Арцаха может быть гарантирована только в том случае, если гарантии этой безопасности обеспечены собственными вооруженными силами.

Арам Костанян