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В Гегаркуникской области почтили память героев апрельской войны

В Гегаркуникской области почтили память героев апрельской войны

Губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, мэр Гавара Гурген Мартиросян, руководители подразделений областной администрации, полиции, прокуратуры Армении, областных структур МЧС почтили память погибших в апрельской четырехдневной войне 2016 года.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, губернатор и сопровождающие его официальные лица возложили венок и цветы и цветы к подножию памятника погибшим воинам на центральной площади Гавара. До церемонии возложения цветов в церкви Сурб Аствацацин Гавара была отслужена поминальная служба, которую совершил духовный пастырь общины Сарухан Гегаркуникской епархии Армянской Апостольской Церкви иерей Нерсес Саакян.

Хосров Хлгатян


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