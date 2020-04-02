В Армении скончался 68-летний мужчина, инфицированный коронавирусом

В инфекционной клинической больнице “Норк” зафиксирован еще один случай смерти пациента с коронавирусным заболеванием. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала пресс–секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

“В инфекционной клинической больнице “Норк” был зафиксирован случай смерти. У 68-летнего пациента была коронавирусная болезнь и подтвержденная двусторонняя пневмония. Кроме того, у гражданина были сопровождающие хронические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких”, - написала Никогосян.

Алина Никогосян в комментариях сообщила, что погибший - мужчина, он был в крайне тяжелом состоянии.

В Армении скончались 4 человека с коронавирусной болезнью.