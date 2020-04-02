“Стань примером”: “Мечтаю о свободной Родине и о крепкой семье”: курсантка

Следующей героиней кампании, направленной на разрушение стереотипов общества по отношению к женщинам в #Стань_ примером, стала курсантка 4-го курса Военного университета им. Вазгена Саркисяна Сиран Варданян.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата омбудсмена Армении, она решил совместить семью с работой. Чтобы наша Родина всегда была свободной, а она имела бы крепкую семью.

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