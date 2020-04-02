“Америабанк” продолжает оказывать финансовое содействие компаниям-импортерам и экспортерам

В рамках долгосрочного и эффективного сотрудничества “Америабанка” с международными финансовыми структурами и ведущими банками стало возможным дополнительно привлечь около 20 млн долларов США для финансирования торговли.

Благодаря привлеченным средствам, возможно создание новых условий для финансирования торговли в стране на гибких условиях.

Привлеченные средства будут способствовать решению финансовых проблем компаний-импортеров и экспортеров в нынешних сложных условиях и стимулировать дальнейшее развитие их деятельности.

ЗАО “Америабанк”

Америабанк является одним из динамично развивающихся банков Армении и входит в число самых стабильных и крупных финансовых учреждений страны. ЗАО “Америабанк” - универсальный банк, предоставляющий корпоративные, инвестиционные и розничные банковские услуги, предоставляя полный пакет банковских решений. По итогам года Америабанк лидирует в банковской системе Армении по основным финансовым показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль, капитал).

Для получения дополнительной информации Вы можете посетить сайт: www.ameriabank.am, или позвонить по телефону (+37410) 56 11 11:

Банк контролируется Центральным банком Армении.