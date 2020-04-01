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Путин и Эрдоган обсудили вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне

Путин и Эрдоган обсудили вопросы стабилизации обстановки в идлибской зоне

По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, в ходе беседы была рассмотрена ситуация, сложившаяся в связи с распространением пандемии коронавируса. Главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых мерах по борьбе с этой инфекцией. Особое внимание уделено взаимодействию в деле обеспечения возвращения на родину находящихся в Турции российских граждан.

Продолжен предметный обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования, включая реализацию российско-турецких договоренностей от 5 марта 2020 года по стабилизации обстановки в идлибской зоне. Также затронута ливийская проблематика.

Кроме того, обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях.


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БелТА


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