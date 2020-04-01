Время в Ереване: 11:07:36,   1 Апрель

Первый поезд из Уханя после возобновления движения повезет маски в Европу

Первый поезд из Уханя после возобновления движения повезет маски в Европу

Первый поезд из китайской провинции Ухань после восстановления железнодорожных перевозок привезёт транзитом через РФ в Европу маски, автозапчасти, электронику и другие товары. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс" ("ОТЛК ЕРА", совместное предприятие железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ).

"Первый поезд из китайской провинции Ухань с момента вспышки эпидемии Covid-19 ознаменовал восстановление регулярного контейнерного сервиса Ухань – Дуйсбург на направлении Китай – Европа. Контейнерный поезд в составе пятидесяти 40-футовых контейнеров покинул провинцию Ухань 28 марта 2020 года", - сообщила компания.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации