Идти в “бой” с мастером было большой честью: 1 апреля - день рождения Хорена Абрамяна

“Отелло”, “Ромео”, “Пепо”, “Ара Прекрасный”, “Король Аршак”, “Кориолан”… Великому мастеру армянского театра Хорену Абрамяну, который своей убедительной игрой покорил сердца не только армянского, но и зарубежного зрителя, 1 апреля исполнилось бы 90 лет.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» актер Национального академического театра им. Сундукяна, заслуженный артист Армении Армен Маргарян, который учился в мастерской Хорена Абрамяна, сказал, что он один из тех счастливчиков, кому посчастливилось быть одним из любимых студентов Абрамяна. Это была прекрасная возможность ближе видеть мастера, слышать его дыхание, взлеты и падения его голоса, его мудрые слова. От него постоянно можно было чему-то учиться ... учиться молчать, слушать, быть правдимым, придавать важность слову, управлять телом, смотреть в глаза и не бояться. Это важные составляющие нашей профессии, которые потом должны были меня сопровождать на сцене на протяжении всей моей жизни”, - отметил актер.

По словам Маргаряна, Хорен Абрамян прежде всего высоко ценил любящего театр человека, искусствоведа, потому что он и сам был таким. “Его любовь к профессии и к театру была настолько велика, что она передавалась и окружающим. Он сам по всей своей сути был театром - “человеком-театром”. Абрамян любил сцену, и сцена с взаимной любовью отдавалась ему, придавая всем его прихотям величие, возможность завоевывать сердца, поглощать мысли и души людей и становиться рыцарем их сновидений. “Выход на сцену похож на битву - или победишь, или проиграешь”. Эти слова Абрамяна до сих пор со мной. Вот почему я с такой ответственностью отношусь к своей профессии. Как солдат, сражающийся за Родину, как хотел бы он сам, наш “полководец”, идти в “бой” с которым было большой честью, и самое главное, внушало большую веру в то, что мы обязательно вернемся с победой”, - подчеркнул Армен Маргарян.

Хорен Абрамян родился в Ереване. Профессиональное образование получил в Ереванском театральном институте. В 1951 году поступил на службу в Академический театр, на сцене которого создал интересные и самобытные образы. В 1979 - 1984 гг. он был главным режиссером театра, а в 1988 - 1995 гг. - художественным руководителем и одновременно председателем правления Союза театральных деятелей Армении.

Ролям Абрамяна присуща драматическая сдержанность, глубокой психологический анализ, тонкая отшлифованность речи. Его творческие успехи были обусловлены самобытностью его искусства и также присущей артистическому темпераменту смелостью и глубоким пониманием современности.

В театре им. Г. Сундукяна он поставил спектакли “Ацаван”, “Король Джон”, “Незавершенный монолог” и другие.

Абрамян участвовал и в многочисленных радиопрограммах и телешоу, создал прекрасные образы и в кино. Снялся в фильмах “Песня первой любви”, “Братья Сароян”, “Мы и наши горы” и в других.

Анжела Амбарцумян