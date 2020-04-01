В Чамбараке в этом году вдвое увеличатся объемы весеннего посева

В укрупненной общине Чамбарак Гегаркуникской области уже начались работы весеннего сева.

Как сообщил «Арменпресс» заместитель главы общины Чамбарак Роберт Оганян, по положению на 1 апреля в низменных зонах населенных пунктов уже засеяно около 20 га ячменя и многолетних трав. Весенний сев набирает обороты. “Администрация общины на местах по возможности содействует и призывает хозяйства к посеву на своих земельных участках. В этом направлении уже наблюдается определенное движение и активность. В этом году планируется удвоить посевные площади общины. На территории общины в этом году будет посажено около 100 гектаров ячменя, 100 гектаров картофеля, 20 гектаров гороха, 20 гектаров гречки, 10 гектаров гороха, 30 гектаров люцерны. Около 200 гектаров составляют посевы многолетних трав, которые были сделаны два-три года назад. Еще 220 гектаров - поля озимой пшеницы, которая успешно зимует и пригодна для дальнейшего роста и развития. Думаю, что весенний сев в нашей общине завершится в намеченные сроки”, - отметил заместитель руководителя общины.

Хосров Хлгатян