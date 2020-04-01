В медучреждениях Гегаркуникской области в марте родилось 103 ребенка

В медучреждениях Гегаркуникской области в марте 2020 года родилось 103 ребенка - 57 мальчиков и 46 девочек.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуникской области, 43 ребенка родились в роддоме Мартуни, 27 детей - в Севане, 18 детей -в медицинских центрах Гавара, 15 детей - в больнице Вардениса. Впервые за последние годы не было зарегистрировано родов в Центре здоровья Чамбарака.

Хосров Хлгатян