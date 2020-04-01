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Принудительный исполнитель не может воздержаться от возбуждения производства

Принудительный исполнитель не может воздержаться от возбуждения производства

Объявленное в Армении чрезвычайное положение не влияет на осуществление полномочий принудительного исполнителя относительно возбуждения исполнительного производства в порядке, установленном Законом Республики Армения “О принудительном исполнении судебных актов”, а также на запреты, наложенные в его рамках.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе принудительного исполнения.

“Хотя и в условиях чрезвычайного режима те работы службы, которые предполагают непосредственное общение с участниками исполнительного производства, приостановлены согласно действующему законодательству, принудительный исполнитель не может воздерживаться от возбуждения производства, применения запретов, а также не вправе полностью или частично отменять примененные запреты по не предусмотренным законом основаниям”, - отмечается в сообщении.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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