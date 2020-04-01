С целью повышения любви и интереса к книге, обогащения будней школьников в Армении будет проведен творческий конкурс чтения. В конкурсе отдельными группами будут участвовать ученики 3 - 5 и 6 - 9 классов. Конкурс для учеников – любителей чтения, стартует 1 апреля.

Как передает «Арменпресс», конкурс проводит издательство “Эдит принт” при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, мэрии Еревана, Национальной детской библиотеки имени Хнко-Апера, образовательно-общественной организации “Зартнир” и “Армсвисбанка”.

В конкурсе могут принять участие школьники, которые любят чтение, красивую речь и имеющие творческие способности.

Творческий конкурс по чтению пройдет в 3 этапа, подробности размещены на сайте издательства school.editprint.am. Первый тур пройдет с 1 по 30 апреля, второй - с 3 по 15 мая, а третий - с 23 по 24 мая.

Дети будут читать книги, делиться своими мнениями о них, писать эссе, а на последнем этапе в интернете встретятся с членами жюри. При этом весь конкурс будет проводиться в режиме онлайн.

В конце конкурса лучшие участники получат подарки, а библиотеки их школ пополнятся полным набором серии “Моя библиотека”, изданной “Эдит принт” (около 50 книг). Состав жюри будет держаться в секрете до начала третьего этапа, а данные участников будут закрыты для членов жюри.

Для участия школьники с 1 по 30 апреля должны заполнить соответствующую заявку, написать свое мнение по прочитанным книгам и отправить ее в издательство.