Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Армяне Украины активно участвуют в мерах по противодействию распространения коронавируса

Армяне Украины активно участвуют в мерах по противодействию распространения коронавируса

Армянские общины Украины активно вовлечены в процесс по противодействию коронавирусу, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

В региональных общинах созданы координационные центры и штабы для эффективной организации помощи нуждающимся. Формируются списки входящих в группу повышенного риска поражения инфекцией, к работе по оказанию непосредственной помощи в областях привлечены представители молодежных организаций и соответствующих сфер, в первую очередь медики.

В мерах также принимают активное участие представители бизнеса. Нуждающимся раздаются маски, антисептики, медикаменты и продуктовые наборы, проводится массовая информационно-консультационная работа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации