Армяне Украины активно участвуют в мерах по противодействию распространения коронавируса

Армянские общины Украины активно вовлечены в процесс по противодействию коронавирусу, сообщает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net.

В региональных общинах созданы координационные центры и штабы для эффективной организации помощи нуждающимся. Формируются списки входящих в группу повышенного риска поражения инфекцией, к работе по оказанию непосредственной помощи в областях привлечены представители молодежных организаций и соответствующих сфер, в первую очередь медики.

В мерах также принимают активное участие представители бизнеса. Нуждающимся раздаются маски, антисептики, медикаменты и продуктовые наборы, проводится массовая информационно-консультационная работа.