Посольства круглосуточно инструктируют граждан Армении, как вернуться в Армению

Министерство иностранных дел, дипломатические представительства Армении в разных странах находятся в круглосуточной связи с гражданами Армении, оценивают ситуацию, организуют работу по возвращению в Армению, а также обеспечивают и их временное проживание. Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 31 марта заявил заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, представляя проблемы, стоящие перед гражданами Армении за рубежом.

Он напомнил, что МИД 14 марта в очередной раз предупредил, чтобы граждане Армении строжайшим образом воздерживались от зарубежных поездок, а также призвал находящихся за пределами Армении граждан Армении срочно вернуться на родину.

“Вместе с тем мы неоднократно заявляли, чтобы все наши граждане, которые находятся за пределами Армении и которые хотят вернуться в Армению, связывались с нашими посольствами, дипломатическими представителями, а также с Министерством иностранных дел, где действует круглосуточная горячая линия. Это необходимое предусловие для облегчения нашей работы”, - подчеркнул Адонц, добавив, что эта связь позволяет оценить ситуацию в данной стране и правильно организовать работы по возвращению желающих в Армению.

Заместитель министра иностранных дел выделил три проблемы, перед которыми в основном оказываются находящиеся за пределами Армении граждане Армении.

“Первая - карантинный режим, действующий в данной стране, что ограничивает степень свободы. Вторая - это риски для здоровья, связанные с перелетом. Третья - конечно, связана с воздушными коммуникациями. Сегодня введены очень жесткие ограничения. Поэтому призываем наших граждан, прежде чем принять решение, хорошо оценить ситуацию, понять, каким образом можно вернуться на Родину, быть на связи с нашим посольством и организованно попытаться вернуться”, - сказал Адонц.

По его словам, если даже не бывает ватрианта возвращения граждан, то дипломатические представители Армении обеспечивают временное пребывание граждан Армении в данной стране.