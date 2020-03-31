Заявление МИД Турции является еще одним примером предвзятой позиции Анкары: МИД Арцаха
12:48, 31 Март, 2020
Министерство иностранных дел Республики Арцах прокомментировало заявление МИД Турции относительно выборов в Арцахе. «Арменпресс» представляет вопрос по заявлению МИД Турции и ответ МИД Республики Арцах.
Вопрос: Как Вы прокомментируете заявление Министерства иностранных дел Турции о том, что президентские и парламентские выборы в Республике Арцах нарушают территориальную целостность Азербайджана и подрывают усилия по мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта?
Ответ: Заявление МИД Турции относительно президентских и парламентских выборов в Республике Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) является очередным примером предвзятой и деструктивной позиции Анкары.
Мнение Турции в данном вопросе полностью совпадает с точкой зрения Азербайджана. Безоговорочно поддерживая Азербайджан и выступая с заявлениями, которые подрывают усилия международных посредников, турецкая сторона наносит серьезный ущерб мирному процессу по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта.
Подход Анкары очевидным образом противоречит позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, обладающих мандатом со стороны международного сообщества на осуществление посреднической миссии по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта. В своих заявлениях относительно выборов в Республике Арцах в 2012 и 2015 годах сопредседатели Минской группы ОБСЕ подтвердили «необходимость де-факто властей в Нагорном Карабахе пытаться демократически организовывать общественную жизнь своего населения посредством подобных процедур», а также признали «роль народа Нагорного Карабаха в определении своего будущего».
Деструктивная политика Анкары в вопросе азербайджано-карабахского конфликта вновь подтверждает абсолютную нецелесообразность членства Турции в Минской группе ОБСЕ.
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