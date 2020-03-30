В Парагвае сократят зарплаты чиновникам из-за коронавируса

Власти Парагвая сокращают зарплаты чиновников до 20% и запускают реформу госаппарата, чтобы высвободить дополнительные средства на борьбу с коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила администрация президента.

"Президент Марио Абдо Бенитес решил сократить фонд зарплаты госсектора для сферы здравоохранения. Удастся сэкономить около 52 миллионов долларов за счет уменьшения зарплат на 10 и 20%, превышающих 5 и 10 минимальных зарплат соответственно, в течение трех месяцев", - говорится в заявлении.

Также будут сокращены выплаты сверхурочных, деньги на топливо и другие излишние расходы.

"Исполнительная власть начнет диалог со всеми секторами, чтобы выработать проект структурной реформы государства. Обсуждение начнется завтра", - отмечает администрация.

По последним данным минздрава, в Парагвае 64 человека больны коронавирусом, трое погибли, один вылечился.