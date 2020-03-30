Министр направил письмо ректорам вузов в связи неуплатой за обучение

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян направил ректорам вузов письмо в связи с учебными оплатами. Как передает Арменпресс, во время прямой трансляции на своей странице в Facebook министр представил подробности.

«В письме, направленном ректорам, говорится, что, принимая за основу введенное в Армении чрезвычайное положение для предотвращения нового коронавируса, предлагаю в период чрезвычайного положения воздержаться от исключения студентов из учебного процесса в связи с неуплатой. После окончания чрезвычайного положения необходимо установить график оплаты учебы. В то же время те студенты, которые в указанный период выразят готовность оплатить обучение в режиме онлайн, затем им необходимо предоставить необходимую информацию об условиях оплаты. Хочу также попросить, призвать студентов, которые имеют возможность выполнить оплату сейчас, то сделать это. Это очень серьезный финансовый приток для вузов, из них выплачиваются зарплаты», - отметил министр.