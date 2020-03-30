Вице-премьер Мгер Григорян не исключает вероятности обсуждения цены на газ с российской стороной в целях изменения фиксированной цены.

Как передает «Арменпресс», об этом Григорян сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, какие изменения ожидаются в плане цены на газ в условиях падения цен на нефть, и когда намечены переговоры с российской стороной.

“Изменение цены на газ, конечно, произойдет во всем мире. Изменение цен на энергоресурсы уже происходит, это приведет к изменению цен и на другие энергоносители. Не исключаю снижения, и, конечно, по этому вопросу будут обсуждения. Мы должны вновь переоценить свои позиции”, - сказал Григорян.

С другой стороны, по его словам, колебание цен на газ дает определенные эффекты, сотрудничество осуществляется по плавающей формуле, однако в случае с Арменией действует фиксированная цена.

“Фиксированная цена в некоторых случаях дает положительный результат, в некоторых случаях -не очень. Мы должны провести анализ, и если поймем, что эта ситуация может продолжаться долго, то возможно, что вариант формулы цены для нас окажется самым приемлемым”, - отметил Григорян и добавил, что в условиях снижения цен на нефть в течение недели или, возможно, месяца, не нужно принимать решений о переходе от фиксированной цены к формуле.

С 1 января 2020 года цена на российский газ для Армении сохранилась на уровне 2019 года - $ 165 за тысячу кубометров вместо $ 150 2018 года. Тарифы для потребителей внутри Армении уже второй год не изменяются. Для домашних хозяйств цена на газ по-прежнему составляет 139 000. драмов за тысячу кубометров.