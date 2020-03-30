Из подтвержденных 58 новых случаев 25 не имели контактов, 31 изначально были в группе подозрений

В Армении из 58 подтвержденных за последний день случаев коронавируса 25 изначально были в карантине. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Арсен Торосян, добавив, что они практически не имели рамок общения, что с эпидемиологической точки зрения очень важно. “31 человек, среди которых и медработник, те люди, которые изначально были в группе подозрений. То есть, они были в контакте с подтвержденным случаем. И только двое из-за рубежа, круг общения которых также выясняется”, - сказал министр, добавив, что на данный момент у нас 14 тяжелых и один крайне тяжелый пациент. Не хочу опережать события, но могу сказать, что крайне тяжелый возможно станет тяжелым, то есть, есть улучшение. Возможно, мы прекратим интубацию, отключим искусственное вентиляционное устройство, и пациент будет дышать самостоятельно. Еще два тяжелых случая мы предполагали, что могут стать крайне тяжелыми, благодаря нашим врачам они перестали считаться тяжелыми и будут переведены в обычную палату”, - сказал он.

По состоянию на в 11:00 30 марта в республике зарегистрировано 482 случая заражения коронавирусом. 30 из них выздоровели. 3 человека скончались.