Бако Саакян выразил соболезнования в связи с кончиной Патрика Деведжяна

30 марта президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье известного французского политического деятеля армянского происхождения Патрика Деведжяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:

“В Арцахе с глубокой болью узнали о кончине выдающегося французского политического деятеля армянского происхождения Патрика Деведжяна.

Он внес неоценимый вклад в дело признания Геноцида армян и защиты “Ай Дата”, способствовал сохранению армянской национальной идентичности в диаспоре, развитию связей с Арцахом и решению общенациональных проблем.

Смерть Патрика Деведжяна - тяжелая потеря для всех нас.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа”.