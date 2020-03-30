Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Бако Саакян выразил соболезнования в связи с кончиной Патрика Деведжяна

Бако Саакян выразил соболезнования в связи с кончиной Патрика Деведжяна

30 марта президент Республики Арцах Бако Саакян направил телеграмму соболезнования семье известного французского политического деятеля армянского происхождения Патрика Деведжяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В телеграмме говорится:

“В Арцахе с глубокой болью узнали о кончине выдающегося французского политического деятеля армянского происхождения Патрика Деведжяна.

Он внес неоценимый вклад в дело признания Геноцида армян и защиты “Ай Дата”, способствовал сохранению армянской национальной идентичности в диаспоре, развитию связей с Арцахом и решению общенациональных проблем.

Смерть Патрика Деведжяна - тяжелая потеря для всех нас.

От имени народа, властей Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойного, желаю стойкости и силы духа”.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации