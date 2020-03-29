Во главе с премьером обсуждены меры по оказанию единовременной помощи отдельным социальным группам

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна сегодня в правительстве состоялось очередное совещание, в ходе которого были обсуждены меры по устранению экономических последствий коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, было продолжено обсуждение рамок и механизмов предоставления бенефициаров социальной помощи, ряда связанных с этим вопросов. В дополнение к программам, утвержденным на предыдущем заседании правительства, были предложены разработанные в результате совместной межведомственной работы новые меры для оказания поддержки определенным сферам - работникам, которые стали безработными в результате коронавируса и находятся в вынужденном простое. Помощь будет предоставлена в форме единовременного пособия и исходит из логики шагов, предпринимаемых правительством как для социальной помощи, так и для смягчения экономического спада.

Был обсужден также инструментарий поддержки - вопросы порядка предоставления, сроков, размеров и др.

Никол Пашинян отметил, что правительство параллельно работает над решением медицинских, социальных и экономических взаимосвязанных вопросов, и эта единоразовая поддержка направлена на поощрение работающего человека и должна быть предоставлена как можно быстрее. Премьер-министр поручил работать в чрезвычайном режиме и в сжатые сроки доработать пакет обсужденных мер, который будет утвержден на заседании правительства