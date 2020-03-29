Министр спорта Италии считает нереальным возобновление Серии А в мае
17:44, 29 Март, 2020
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает нереальным возобновление первенства по футболу в начале мая.
Как передает Арменпресс, об этом пишет итальянская газета Gazetta.it.
Министр Винченцо Спадафора подчеркнул, что было бы неправильно начинать чемпионат 3 мая, отметив, что у клубов образовался большой пробел, когда чемпионат пришлось остановить.
Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
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