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Министр спорта  Италии считает нереальным возобновление  Серии А в мае

Министр спорта  Италии считает нереальным возобновление  Серии А в мае

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает нереальным возобновление первенства по  футболу в начале мая.

Как  передает Арменпресс, об этом пишет итальянская газета Gazetta.it.

Министр Винченцо Спадафора подчеркнул, что было бы  неправильно начинать чемпионат 3 мая, отметив, что у клубов образовался большой  пробел, когда чемпионат пришлось остановить.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

 

 

 

 

 


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