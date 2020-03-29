Министр спорта  Италии считает нереальным возобновление  Серии А в мае

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора считает нереальным возобновление первенства по футболу в начале мая.

Как передает Арменпресс, об этом пишет итальянская газета Gazetta.it.

Министр Винченцо Спадафора подчеркнул, что было бы неправильно начинать чемпионат 3 мая, отметив, что у клубов образовался большой пробел, когда чемпионат пришлось остановить.

Чемпионат Италии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.