В Армении ожидаются дожди и грозы
14:27, 29 Март, 2020
На территории РА днем 29-го марта, 30-го марта, 1-3 апреля - в большинстве регионов, время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой. 31-го марта ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 29-го марта, 30-го, 1-3 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-19 м/с.
31-го марта ожидается погода без осадков.
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