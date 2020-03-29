В  Армении ожидаются дожди и грозы

На территории РА днем 29-го марта, 30-го марта, 1-3 апреля - в большинстве регионов, время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой. 31-го марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 29-го марта, 30-го, 1-3 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-19 м/с.

31-го марта ожидается погода без осадков.