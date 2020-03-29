Время в Ереване: 11:07:36,   29 Март

В  Армении ожидаются дожди и грозы

В  Армении ожидаются дожди и грозы

На территории РА днем 29-го марта, 30-го марта,  1-3 апреля - в большинстве регионов, время от времени ожидается кратковременный дождь с грозой. 31-го марта ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в   Ереване  днем 29-го марта, 30-го,   1-3 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы ожидается усиление ветра до 17-19 м/с.

31-го марта ожидается погода без осадков.

 


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БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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