Спасатели потушили пожары на травяных участках общей площадью около 6 га
28-го марта в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о пожарах, охвативших территории площадью 200 и более кв/м.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело:
Ереван, административный округ Шенгавит — около 700 кв/м, административный округ Ачапняк — около 3500 кв/м,
В частности:
Арагацотнская область, с. Парпи — около 5 га, на трассе Аштарак-Парпи — 500 кв/м,
Араратская область, с. Нор Кюри — около 600 кв/м,
Сюникская область, г.Капан — около 2000 кв/м,
на трассе Ванадзор-Дилижан — 2000 кв/м.
Спасатели купировали и потушили все очаги возгорания.
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