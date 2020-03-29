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Спасатели потушили пожары  на травяных участках общей площадью около 6 га

Спасатели потушили пожары  на травяных участках общей площадью около 6 га

28-го марта      в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о пожарах, охвативших территории площадью 200 и более кв/м.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело:

 Ереван, административный  округ Шенгавит —  около 700 кв/м, административный  округ Ачапняк —  около 3500 кв/м,

В  частности:

Арагацотнская область, с. Парпи — около 5 га, на трассе  Аштарак-Парпи — 500 кв/м,

Араратская область, с. Нор Кюри — около 600 кв/м,   

Сюникская область, г.Капан   — около 2000 кв/м,

на трассе Ванадзор-Дилижан  — 2000 кв/м.

 

Спасатели купировали и потушили все  очаги возгорания.


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