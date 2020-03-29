Спасатели потушили пожары  на травяных участках общей площадью около 6 га

28-го марта в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 7 сигналов о пожарах, охвативших территории площадью 200 и более кв/м.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, сгорело:

Ереван, административный округ Шенгавит — около 700 кв/м, административный округ Ачапняк — около 3500 кв/м,

В частности:

Арагацотнская область, с. Парпи — около 5 га, на трассе Аштарак-Парпи — 500 кв/м,

Араратская область, с. Нор Кюри — около 600 кв/м,

Сюникская область, г.Капан — около 2000 кв/м,

на трассе Ванадзор-Дилижан — 2000 кв/м.

Спасатели купировали и потушили все очаги возгорания.