МОНКС  РА   начал сбор компьютеров  и устройств для  предоставления  их учителям и ученикам

Сегодня Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет о начале процесса приемки компьютеров и другого оборудования.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, лица и организации могут представлять оборудование в старшую школу № 114 им. Даштенца (Ереван, ул. Анрапетутян 73, Тел: 091202960).

«Для оборудования установлены следующие технические стандарты:

Минимальные параметры:

процессор (CPU). Intel DualCore processor

оперативная память (RAM). 2 ГБ DDR3

жесткий диск (HDD). 500GB

графическая карта (Video adapter). Интегрированная (Integrated) HD-графика:

дисплей. 18,5 дюймов (для настольных компьютеров) и 14 дюймов (для ноутбуков)

сеть. (Networking). Gigabit (10/100/1000) LAN, WLAN. 802.11a/b/g/n (для ноутбуков)

USB-клавиатура (keyboard) и USB-оптическая мышь (optical Mouse).

Предпочтительные параметры

процессор (CPU). Intel Core i3

оперативная память (RAM). 4 ГБ DDR3

жесткий диск (HDD). 500GB

графическая карта (Video adapter). Интегрированная (Integrated) HD Graphics

дисплей (Display) дюймоы (для настольных компьютеров) и 14 дюймов (для ноутбуков)

сеть (Networking)․ Gigabit (10/100/1000) LAN, WLAN․11a/b/g/n (для ноутбуков)

USB-клавиатура (keyboard) и USB-оптическая мышь (optical Mouse) .

Планшеты или смартфоны. Android или iOS

процессор CPU двух- или четырехъядерный (Dual-Core, Quad-Core)

оперативная память RAM. 2 ГБ

размер экрана > = 8 дюймов

3G, Wi-Fi.

Сообщаем, что пожертвованное оборудование будет передано нашим нуждающимся в них учащимся и учителям в целях расширения доступа к дистанционному образованию и повышения эффективности.

Около 10 процентов школьников и учителей не имеют соответствующих устройств, и в регионах необходимо как минимум 21 000 таких устройств», - говорится в заявлении.