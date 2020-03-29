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МОНКС  РА   начал сбор компьютеров  и устройств для  предоставления  их учителям и ученикам

МОНКС  РА   начал сбор компьютеров  и устройств для  предоставления  их учителям и ученикам

Сегодня Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении объявляет о начале процесса приемки компьютеров и другого оборудования.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, лица и организации могут представлять оборудование в  старшую школу № 114 им. Даштенца (Ереван, ул. Анрапетутян 73, Тел: 091202960).

«Для оборудования установлены следующие технические стандарты:

 

Минимальные параметры:

  • процессор (CPU). Intel DualCore processor
  • оперативная память (RAM). 2 ГБ DDR3
  • жесткий диск (HDD). 500GB
  • графическая карта (Video adapter). Интегрированная (Integrated) HD-графика:
  • дисплей. 18,5 дюймов (для настольных компьютеров) и 14 дюймов (для ноутбуков)
  • сеть. (Networking). Gigabit (10/100/1000) LAN, WLAN. 802.11a/b/g/n (для ноутбуков)
  • USB-клавиатура (keyboard) и USB-оптическая мышь (optical Mouse).

 

Предпочтительные  параметры

  • процессор (CPU). Intel Core i3
  • оперативная память (RAM). 4 ГБ DDR3
  • жесткий диск (HDD). 500GB
  • графическая карта (Video adapter). Интегрированная (Integrated) HD Graphics
  • дисплей (Display) дюймоы (для настольных компьютеров) и 14 дюймов (для ноутбуков)
  • сеть (Networking)․ Gigabit (10/100/1000) LAN, WLAN․11a/b/g/n (для ноутбуков)
  • USB-клавиатура (keyboard) и USB-оптическая мышь (optical Mouse) .

 

Планшеты или смартфоны. Android или iOS

 

  • процессор CPU двух- или четырехъядерный (Dual-Core, Quad-Core)
  • оперативная память RAM.   2 ГБ
  • размер экрана > = 8 дюймов
  • 3G, Wi-Fi.

 

 

Сообщаем, что пожертвованное оборудование будет передано нашим нуждающимся  в них учащимся и учителям в целях расширения доступа к дистанционному образованию и повышения эффективности.

Около 10 процентов школьников и учителей не имеют соответствующих устройств, и в регионах необходимо как минимум 21 000 таких устройств», - говорится в заявлении.


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