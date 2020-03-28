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МИД РА    собирает данные и проблемы находящихся за рубежом граждан Армении

МИД РА    собирает данные и проблемы находящихся за рубежом граждан Армении

В рамках глобальной борьбы против нового типа коронавируса различные страны ограничили и продолжают ограничивать доступ к своему воздушному пространству и воздушную коммуникацию, в результате чего затрудняется организация возвращения наших граждан в Армению. 

Как  передает Арменпресс, в  связи с этим МИД Армении распространил заявление.

«В связи с этим мы призываем наших граждан заранее проверить наличие транзитных рейсов.

Добавим, что в соответствии с решением правительства Российской Федерации в рамках регулярного и чартерного авиасообщения из аэропортов РФ в иностранные аэропорты и в обратном направлении отныне не будут осуществляться транзитные перелеты, обеспечивающие возврат иностранных граждан в государства своего гражданства.

Министерство иностранных дел и дипломатические представительства Республики Армения собирают данные и проблемы находящихся за рубежом граждан Армении для оценки и определения возможных путей оказания помощи. Дипломатические представительства Республики Армения находятся в постоянном контакте с установившими с дипломатическими ведомствами контакт нашими гражданами, находящимися за границей, и предпринимаются шаги для решения поднятых ими проблем в рамках возможностей. 

Призываем находящихся за границей граждан Республики Армения поддерживать связь с дипломатическими миссиями Армении на местах, чтобы последние в рамках своих возможностей могли оказывать надлежащую поддержку.

Мы вновь настоятельно призываем наших граждан за рубежом в условиях невозможности возвращения на Родину соблюдать инструкции и меры, принятые в рамках борьбы с коронавирусом в странах их пребывания, сохранять спокойствие, в то же время трезво оценивая ситуацию», - говорится  в заявлении.


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БелТА


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https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
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