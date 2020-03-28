Из дома можно выходить и при наличии приложения к электронному бланку

При необходимости покинуть дом в дни чрезвычайного положения граждане могут также предоставить сотрудникам милиции информацию о передвижении и в приложении к электронному бланку.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян.

Заместитель начальника полиции отметил, что сотрудники полиции информированы об этом.

Приложение APP 16 было разработано компанией X-Tech.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов 16 марта 2020 года до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов 24 марта по 23:59 часов 31 марта право на свободное передвижение граждан по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта, 28 человек излечились от коронавируса.