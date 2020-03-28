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Из дома можно выходить и при наличии приложения к электронному бланку

Из дома можно выходить и при наличии приложения к электронному бланку

При необходимости покинуть дом в дни чрезвычайного положения  граждане могут также предоставить сотрудникам милиции информацию о передвижении и в приложении к электронному бланку.

Как  передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил заместитель начальника полиции Республики Армения Айк Мгрян.

Заместитель начальника полиции отметил, что сотрудники полиции информированы  об этом.

Приложение APP  16 было разработано компанией X-Tech.

Правительство Армении объявило в Армении чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:30 часов  16 марта 2020 года  до 17:00 часов 14 апреля 2020 года. С 23:59 часов  24 марта по   23:59 часов  31 марта   право на свободное передвижение граждан  по всей Армении было ограничено. По данным на 10:00 часов 27 марта,   28 человек излечились от коронавируса.

 

 


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БелТА


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