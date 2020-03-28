Спасатели потушили пожары на травяных участках
27-го марта в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 11 сигналов о пожарах, охвативших территории площадью 200 и более кв/м.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА.
В частности:
Арагацотнская область, г.Аштарак — 700 кв/м,
Араратская область, г.Масис — около 1500 кв/м, г.Арташат — 5000 кв/м,
Гегаркуникская область, г.Гавар — около 2 га, г.Мартуни — около 0.5 га,
Котайкская область, г. Раздан — около 5000 кв/м,
Сюникская область, г.Капан — около 1 га, с.Лехваз — около 700 кв/м, г. Мегри — около 4000 кв/м,
Вайоцдзорская область, с.Гетап — около 1200 кв/м,
Тавушская область, с.Хаштарак — около 7000 кв/м.
Спасатели купировали и потушили все очаги возгорания.
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