Бразилия закрывает воздушные границы для иностранцев из-за COVID-19

Правительство Бразилии закрывает воздушные границы для всех иностранцев на 30 дней из-за коронавируса, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности страны.

"Запрещается на 30 дней въезд иностранцев любых национальностей в Бразилию", - говорится в сообщении.

Мера не затронет грузовые перевозки. Также она не будет касаться резидентов, иностранцев, находящихся с международными миссиями, и близких родственников бразильцев.

Накануне власти Бразилии запретили высаживаться иностранцам в портах страны.

В настоящее время число заболевших в Бразилии коронавирусом выросло до 3 417 человек, 92 скончались.