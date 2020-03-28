Бразилия закрывает воздушные границы для иностранцев из-за COVID-19
11:13, 28 Март, 2020
Правительство Бразилии закрывает воздушные границы для всех иностранцев на 30 дней из-за коронавируса, сообщило министерство юстиции и общественной безопасности страны.
"Запрещается на 30 дней въезд иностранцев любых национальностей в Бразилию", - говорится в сообщении.
Мера не затронет грузовые перевозки. Также она не будет касаться резидентов, иностранцев, находящихся с международными миссиями, и близких родственников бразильцев.
Накануне власти Бразилии запретили высаживаться иностранцам в портах страны.
В настоящее время число заболевших в Бразилии коронавирусом выросло до 3 417 человек, 92 скончались.
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