Время в Ереване: 11:07:36,   27 Март

Спасательная служба проведет дезинфекционные работы на всей территории Армении

Спасательная служба проведет дезинфекционные работы на всей территории Армении

Подразделения Спасательной службы МЧС Армении с 6:00 утра 28 марта будут проводить дезинфекционные мероприятия на всей территории Республики Армения два раза в день. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 27 марта заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армен Арутюнян, представляя шаги, предпринятые МЧС по предотвращению распространения коронавируса.

«Основное внимание будет уделено остановкам», - сказал Арутюнян.

По словам замминистра, до этого соответствующие департаменты МЧС по мере необходимости проводили дезинфекционные мероприятия как в Ереване, так и в областях.

«Главы общин или граждане звонили в службу 911 и просили провести дезинфекцию», - заключил замминистра.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 329, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1

https://www.gov.am/files/docs/3969.pdf
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации