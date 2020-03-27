Спасательная служба проведет дезинфекционные работы на всей территории Армении

Подразделения Спасательной службы МЧС Армении с 6:00 утра 28 марта будут проводить дезинфекционные мероприятия на всей территории Республики Армения два раза в день. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 27 марта заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армен Арутюнян, представляя шаги, предпринятые МЧС по предотвращению распространения коронавируса.

«Основное внимание будет уделено остановкам», - сказал Арутюнян.

По словам замминистра, до этого соответствующие департаменты МЧС по мере необходимости проводили дезинфекционные мероприятия как в Ереване, так и в областях.

«Главы общин или граждане звонили в службу 911 и просили провести дезинфекцию», - заключил замминистра.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 329, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.