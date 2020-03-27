Полиция составила протоколы в отношении 470 лиц по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции

Полиция продолжает обеспечивать выполнение решения Коменданта об ограничениях свободного передвижения граждан с целью предотвращения возможного распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, 27 марта, с 9.00 до 18.00 часов, по фактам нарушения правил изоляции или самоизоляции или других ограничений права на свободное передвижение, составлены протоколы об административном правонарушении в отношении 470 лиц, а после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 18 часов 27 марта протоколы об административном правонарушении составлены в отношении 1407 лиц, из них 661 – в столице, 746 – в областях.

27 марта, с 9.00 до 18.00 часов, служащими Дорожной полиции на территории республики обнаружено 422 транспортных средств, в салоне которых находились более 2 лиц. А после вступления в силу решения Коменданта, по состоянию на 18 часов 27 марта обнаружено 1682 таких ТС. Все лица, нарушившие вышеупомянутое решение, были высажены из машин.

“Еще раз призываем население строжайше ограничивать выход из квартир и выходить из квартир исключительно в случае крайней необходимости.

Водителей призываем перевозить только одного пассажира, соблюдая требования, установленные решением Коменданта”, - говорится в сообщении полиции.