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Опубликована карта подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении по областям

Опубликована карта подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Армении по областям

Единый армянский информационный центр опубликовал карту подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в Армении по областям. Как сообщает Арменпресс, большинство случаев коронавирусной инфекции было зарегистрировано в Ереване - 151 случай, в Котайкской области - 57 случаев,  в Араратской области - 56 случаев, в Ширакской области - 5 случаев, Арагацотнской области - 4 случая, Лорийский и Сюникский области - по 2 случая.

Случаев коронавирусной инфекции в Тавушской, Гегаркуникской и Вайоц-Дзорской областях, а также в Арцахе не зарегистрировано.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 329, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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