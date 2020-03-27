Премьер звонит по случайным телефонным номерам и интересуется состоянием граждан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян звонит по случайным телефонным номерам и интересуется, как чувствуют себя люди в условиях ситуации, обусловленной эпидемией коронавируса, как они примирились с ограничениями. Как передает «Арменпресс», премьер-министр звонит в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“Одной из моих важнейших задач является обеспечение общения с гражданами. Однако в условиях чрезвычайного положения делать это неправильно, иначе получится, что мы нарушаем установленные нами правила. Но с другой стороны, очень важно знать, что чувствуют в эти дни граждане, как они живут, как преодолевают, выдерживают ли ограничения. Сегодня с утра я экспериментировал, позвонил по случайному номеру и беседовал с членами одной семьи относительно текущей ситуацией”, - сказал премьер-министр и отметил, что это помогает ему лучше понять проблемы и быть более точным в деле формирования экономических и социальных пакетов.

Премьер-министр звонит по списку случайных телефонных номеров, чтобы понять, как и что думают граждане. В частности, у пожилой женщины, которая живет с мужем и имеет ограничения на передвижение, он поинтересовался кто же делает их покупки. Премьер-министр отметил, что передаст номер телефона супруги, чтобы социальные работники проследили бы за этим вопросом.

Правительство Армении объявило чрезвычайное положение. Чрезвычайное положение действует на всей территории Республики Армения с 18:00 16 марта 2020 г. по 17:00 14 апреля 2020 г.

С 23:59 24 марта по 23:59 31 марта по всей территории Армении ограничено право на свободное передвижение.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 10:00 27 марта составило 329, от короновирусного заболеваниия вылечились 28 человек, скончался один человек.