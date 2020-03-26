В супермаркетах делаются специальные метки для соблюдения социальной дистанции посетителей в очереди

В ереванских супермаркетах делаются специальные метки для соблюдения социальной дистанции посетителей в очереди. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на странице мэрии Еревана в социальной сети Facebook.

«В супермаркетах Ереване делаются специальные метки для покупателей для соблюдения социальной дистанции. Процесс осуществляется при поддержке и надзоре со стороны департамента торговли мэрии Еревана», - говорится в сообщении.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 290, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.