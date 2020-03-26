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Люди пытаются проникнуть на карантинную территорию - министр о нарушениях при ЧП

Люди пытаются проникнуть на карантинную территорию - министр о нарушениях при ЧП

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев высказался о нарушениях при режиме чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нарушение режима ЧП продолжают работать различные развлекательные заведения, люди пытаются проникнуть на карантинную территорию. В течение прошедших суток за нарушение режима ЧП к административной ответственности по статье 476 КоАП привлечено 137 лиц, 89 из них арестованы. Все они признали противоправность своих действий», - сказал Даурен Абаев в ходе онлайн-брифинга. «В отдельных случаях и вовсе доходит до абсурда. К примеру, в Караганде на 10 суток задержан гражданин, который пытался проникнуть через окно больницы к своей бывшей супруге. Та находилась под карантином, она прибыла из Германии. Вопрос – зачем?», - сказал глава МИОР РК.


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БелТА


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