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Турнир претендентов по шахматам приостановлен

Турнир претендентов по шахматам приостановлен

Приостановлен и турнир претендентов по шахматам.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщают организаторы турнира. Турнир претендентов проходил в российском городе Екатеринбург.

По сегодняшний день состоялись 7 туров.

Сейчас в турнирной таблице установилось равновесие. Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв набрали по 4,5 очка.

В турнире участвуют 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао и Максим Вашье-Лаграв.

В связи с ситуацией с пандемией коронавира от участия в турнире отказался обладатель Кубка мира Теймур Раджабов, который попросил ФИДЕ отложить турнир. Вместо него в турнире участвовал Вашье-Лаграв.


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