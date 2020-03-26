Правительство обнуляет и софинансирует проценты по кредитам в сфере сельского хозяйства

Правительство приняло второе решение по нейтрализации экономических последствий коронавируса, которое касается сферы сельского хозяйства.

Как передает «Арменпресс», министр экономики Тигран Хачатрян отметил, что этот инструмент направлен на физических и юридических лиц, занятых в сфере сельского хозяйства.

“Мы обнулим все те проценты, которые до сих пор были определены различными программами в сельском хозяйстве. Например, у нас был действующий инструмент содействия финансированию лизинга, где проценты субсидировались от 2 до 4%. Мы сейчас обнуляем эти проценты. По другой программе правительство субсидировало 7% - 12%, и крестьянские хозяйства платили 5%, сейчас мы обнуляем и это. Далее, мы будем субсидировать также и проценты по кредитам, которые хозяйствующие субъекты согласятся брать и в иностранной валюте.

В этом инструментарии есть одна важная новость - субсидирование микрокредитов. Если банки будут субсидировать микрокредиты - до 1 млн драмов, с процентной ставкой в 13%, сроком на 2 года, мы будем субсидировать все проценты. То есть, крестьянские хозяйства, независимо от сферы их деятельности, в случае кредитования в размере 1 млн драмов будут иметь кредиты без процентов”, - как передает Арменпресс, сказал министр.

Он добавил, что следующее касается кооперации.

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