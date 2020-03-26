Финансирование антикризисной программы доступно будет с 1 апреля

Правительство приняло программу пакета содействия при условиях коронавируса.

Как передает «Арменпресс», вице-премьер Мгер Григорян сказал, что направления содействия следующие: “Так как есть изменения в потреблении, есть и определенный спад ликвидности в системе, и предполагается, что у нас должен быть ряд действий и мероприятий, которыми мы нейтрализуем эту проблему. Второе направление, вокруг которого мы должны мобилизовать наши ресурсы, - это группы, потерявшие работу вследствие эпидемии коронавируса, на которые мы должны быть нацелены и содействовать им, третье направление - обеспечение социальной безопасности социально необеспеченных и уязвимых групп. У нас есть очевидная проблема, которая сегодня является основной во всем мире, оснащение и переоснащение системы здравоохранения. Здесь мы также должны провести некоторые мероприятия. И, конечно, исходя из ситуации, формирование эффективной системы управления государственными резервами, то есть лекарственными, сырьевыми, пищевыми ресурсами”.

По словам вице-премьера, правительство должно иметь новую финансовую модель, точные задачи, расходы и привлеченные средства. По его словам, правительство открыто для общественного обсуждения программы, как на профессиональной, так и на общественной площадке.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил: “Мы не только хотим посодействовать конкурентоспособному сектору нашей экономики и нашим слоям, получившим первые социальные удары, но и, что очень важно, глубинной целью этого пакета является подготовка и предоставление нашей экономике, обществу конкурентоспособной экономики и конкурентоспособной деятельности в посткоронавирусный период. Ни при каких обстоятельствах мы не должны забывать эту повестку. Наша задача - перевести логику традиционного существования на логику развития, усиления, повышения конкурентоспособности нашей страны. И эту повестку мы не должны терять даже в самые ужасные моменты”.

Он добавил, что мы сейчас заняты не борьбой за выживание, а за место в будущем мире, в посткоронавирусном мире, конкурентоспособностью общества, уровнем общественных отношений и принятием стратегической программы по усилению конкурентоспособности каждого гражданина. По словам премьера, договоренность заключалась в следующем: “Мы должны обеспечить финансы, чтобы со среды финансовые средства, предусмотренные программой, начали циркулировать, бенефициары могли бы получать их со среды”. А на следующем заседании правительства, по словам премьер-министра, должны быть новые пакеты и других программ. “Итак, до тех пор, пока мы убедимся, что шоковый этап кризиса преодолен, и мы перейдем к обсуждению концепций более конкретного развития”, - добавил Пашинян.