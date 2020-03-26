На турнире претендентов по шахматам состоятся партии 8-го тура

На турнире претендентов по шахматам состоятся партии очередного тура.

Как передает «Арменпресс», в 8 туре проходящего в Екатеринбурге турнира встретятся Фабиану Каруана-Максим Вашье-Лаграв, Хао Ванг-Дин Лижен, Ян Непомнящий-Аниш Гири и Кирилл Алексеенко-Александр Грищук.

Сейчас в турнирной таблице равновесие. Ян Непомнящий и Максим Вашье-Лаграв набрали по 4,5 очка.

В турнире участвуют 8 шахматистов: Фабиано Каруана, Дин Лижэнь, Аниш Гири, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, Ван Хао и Максим Вашье-Лаграв.

В связи с ситуацией с пандемией коронавира от участия в турнире отказался обладатель Кубка мира Теймур Раджабов, который попросил ФИДЕ отложить турнир. Вместо него в турнире участвует Вашье-Лаграв.

Турнир претендентов завершится 5-го апреля.