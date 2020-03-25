Три контрактных военнослужащих прошли тестирование на коронавирус

Три контрактных военнослужащих Вооруженных Сил прошли тестирование на коронавирус, у одного из членов семьи этого военнослужащего подтверждено наличие коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

«В настоящее время три контрактных военнослужащих сдали тесты на COVID-2019. У члена семьи одного из них подтверждено наличие коронавируса. Военнослужащие из одной и той же воинской части, не участвующей в боевых действиях. Согласно ранее разработанному плану, тесные контакты были изолированы в необходимых условиях, а остальные контакты - самоизолированы», - написала Степанян.

Пресс-секретарь министра обороны добавила, что военно-медицинские учреждения Вооруженных Сил оснащены необходимыми средствами, и медицинский персонал готов провести соответствующее лечение потенциальных пациентов, поступивших с новой коронавирусной инфекцией.