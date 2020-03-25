План сбора налогов на первый квартал в Армении будет перевыполнен на более 5 млрд драмов

План сбора налогов на первый квартал 2020 года в Армении будет перевыполнен на более 5 млрд драмов. Как сообщает Арменпресс, премьер-министр Никол Пашинян сказал об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, коснувшись вопроса депутата фракции «Мой шаг» Амазаспа Даниеляна о прогнозах относительно сбора налогов.

«Могу сказать, что мы перевыполним налоговый план на первый квартал, как бы странно это ни звучало. Мы перевыполним его на около 5 млрд драмов. Что касается того, что произойдет в следующих кварталах, мы все понимаем, что у нас будут проблемы. Но мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать эти проблемы. Именно поэтому я и говорю, чтобы мы слишком зацикливались на идее этих налоговых каникул», - сказал Пашинян.

Он отметил, что если все получат каникулы, то сбор налогов будет нулевым. «А это не может быть хорошо ни для кого, в том числе и людей, для которых мы сейчас ожидаем налоговые каникулы», - сказал премьер-министр, добавив, что необходимо продвигать все возможные средства, помогая налогоплательщикам продолжать работать, получать прибыль, доход и платить налоги.