Вице-премьер не исключает возможность перехода на ценообразование российского газа по формуле

У Армении есть возможность перейти на ценообразование на российский газ на границе по формуле, этого позволяет договорно-правовая база, но правительство видит в этом некоторые риски. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер Мгер Григорян в ответ на вопрос независимого депутата Армана Бабаджаняна.

Бабаджанян поинтересовался, рассматривает ли Армения, учитывая падение цен на газ и нефть на международном рынке, пересмотр контрактов на импорт нефти и газа.

«Если мы посмотрим на то, что происходит сегодня с ценами на нефть, и на потенциальное влияние на цены на газ, согласен, что есть над чем подумать. Но мы всегда должны помнить, что есть два варианта цены на газ на границе - два разных риска, которые мы можем обсудить вместе и решить, на какой риск мы идем. Если бы у нас был плавающий тариф, который был бы обусловлен влиянием всех тенденций, то сейчас у нас могла бы быть очень хорошая цена на газ на границе, но она могла бы быть совершенно другой через полгода», - сказал Григорян.

Армения имеет фиксированное соглашение о цене на газ с российской стороной.

«Если эта ситуация продлится немного дольше и мы посмотрим на средний показатель, то может оказаться, что текущая цена является высокой, но в данный момент, если мы посмотрим на средний показатель, то эта цена немного льготная. Однако, учитывая то, что произойдет в ближайшем будущем и как все сложится, возможно, пришло время подумать, что цена газа на границе должна быть привязана к определенной формуле. Фактически, сегодняшняя договорно-правовая база позволяет применять такую практику», - сказал вице-премьер.